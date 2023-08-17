Британец Себастьян Коу, занимающий должность президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), придераживается русофобской политики. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что его иностранный коллега выбрал такой путь с самого начала своего первого избрания на пост.
"Я считаю, что господин Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics. В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует".
Поздняков также заявил, что поведение Коу "не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству".
Напомним, ранее президент World Athletics уверил журналистов, что у России нет никаких шансов участвовать в Играх, проводимых в Париже.
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