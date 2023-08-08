Матч АЕК — "Динамо" Загреб перенесён из-за смерти болельщика

Поединок между афинским АЕКом и загребским "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов перенесен на 19 августа. Это событие связано с кончиной одного из фанатов греческого клуба. Об этом с прискорбием сообщил официальный сайт УЕФА.
После консультаций с местными правоохранительными органами УЕФА принял непростое решение о переносе матча, первоначально назначенного на сегодня, 8 августа. Важно отметить, что ни на один из двух поединков между этими клубами болельщики не будут допущены.
В результате трагического инцидента 22-летний мужчина, преданный болельщик АЕКа, получил ножевое ранение во время столкновения между фанатскими группировками клубов. Он был оперативно доставлен в афинскую больницу, где скончался от полученных травм.
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