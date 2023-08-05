Актриса Людмила Поргина пожаловалась на хамство Марка Варшавера

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Актриса Людмила Поргина в недавнем интервью пожаловалась на небольшую зарплату, которую ей платят в театре, поэтому она думает об увольнении. В ответ на это директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о реальных доходах артистки и с иронией заявил, что "не видел" заявления об увольнении Поргиной.

Фото: Правда.Ру

Вдова Николая Караченцева отреагировала на последние слова Марка Варшавера. Актриса считает, что директор хамит ей и оскорбляет.

"Директор театра Марк Варшавер хамит мне, как простолюдин… Кем он раньше был? Администратором! А я — любимая женщина великого Караченцова! Сил моих нет слушать оскорбления Варшавера", — заявила Людмила Поргина в комментарии "КП".

Напомним, что в недавнем интервью Марк Варшавер рассказал о баснословных доходах Людмилы Поргиной. По его словам, актриса сдает помещение в аренду в центре Москвы за 15 тысяч долларов.

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