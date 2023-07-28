Варшавер прокомментировал слухи об уходе Поргиной из "Ленкома"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Людмила Поргина пожаловалась, что в театре ей не дают реализоваться, поэтому она приняла решение уволиться. По словам звезды, ее "пихают" в массовку и платят всего 40 тысяч рублей. Директор "Ленкома" Марк Варшавер в комментарии порталу "Комсомольская правда" заявил, что впервые слышит об увольнении Поргиной.

Фото: Правда.Ру

"Она заявления не подавала. Ну а если принесет заявление, конечно, будет тяжело с ней расстаться. Для театра это будет серьезная потеря. Но она больше говорит, чем делает", — с юмором ответил Варшавер.

Стоит отметить, что жалобы 74-летней Людмилы Поргиной не имеет под собой основания. По словам директора театра, актриса получает зарплату около 50 тысяч рублей, а также повышенную пенсию за звание Заслуженной артистки. Кроме того, вдова Караченцова сдает в аренду помещение на Тверской за 15 тысяч долларов в месяц.

"На такие "скромные деньги" она и живет. Вот уйдет из театра, даже не знаю, как ей, бедняге, выжить? Жалко ее", — заключил Марк Варшавер.

В прошлый раз о своем увольнении Людмила Поргина заявляла в мае этого года. Причиной стала травма головы, которую она получила дома.

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