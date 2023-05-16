Вдова Николая Караченцова Поргина сообщила, что после травмы решила навсегда уйти из театра "Ленком"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина всерьёз задумалась о том, чтобы навсегда уйти из театра "Ленком". На такой шаг она решилась после травмы, которую недавно получила и была госпитализирована в больницу.

Фото: https://discover24.ru

Актриса сообщила: из-за унижения в театре она стала часто болеть, и на фоне стресса обострились хронические заболевания. Также Поргина уверена: её падение не случайно, а знак свыше о том, что ей пора отправиться на отдых и беречь себя.

"Мне ангел сказал: "Люда, опомнись, собери свои последние мозги. Что ты делаешь в театре? Разве этого ты заслуживаешь? Зачем ты себя мучаешь?" Я всё это осознала", — сказала актриса в беседе с PROZVEZD.

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