Медик российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский рассказал, что попросил следователей провести проверку своих показаний на детекторе лжи.
Таким образом врач, которого немецкие журналисты обвинили в попадании запрещённых веществ в организм Камилы Валиевой, планирует доказать свою непричастность.
О том, что именно действия Шветского стали причиной положительной допинг-пробы спортсменки, заявили немецкий журналист Хайо Зеппельт и сообщество вещательных компаний ARD.
После того, как Спортивный арбитражный суд в сентябре признает невиновность врача, пояснил Шветский в интервью агентству ТАСС, он намерен обратиться в суд с иском к СМИ Германии, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.
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