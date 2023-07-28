Врач российских фигуристов попросил о проверке на детекторе лжи, чтобы засудить немецкие СМИ

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Медик российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский рассказал, что попросил следователей провести проверку своих показаний на детекторе лжи.

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Таким образом врач, которого немецкие журналисты обвинили в попадании запрещённых веществ в организм Камилы Валиевой, планирует доказать свою непричастность.

О том, что именно действия Шветского стали причиной положительной допинг-пробы спортсменки, заявили немецкий журналист Хайо Зеппельт и сообщество вещательных компаний ARD.

После того, как Спортивный арбитражный суд в сентябре признает невиновность врача, пояснил Шветский в интервью агентству ТАСС, он намерен обратиться в суд с иском к СМИ Германии, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

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