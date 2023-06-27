Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ситуацию вокруг дела российской фигуристки Камилы Валиевой, проба которой дала положительный результат на допинг в декабре 2021 года во время чемпионата России. Результаты теста стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года.
"У нас назначена дата, и мы ждём слушания. Вы очень хорошо знаете нашу позицию в отношении этой ситуации и то, как ВАДА отреагировало на это дело, но теперь по крайней мере у нас есть слушание, поэтому мы ждём", — цитирует Баньку Inside the Games.
22 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил даты слушаний по делу чемпионки Европы 2022 года, российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне, Швейцария.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".