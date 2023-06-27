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Глава ВАДА прокомментировал расследование дела Камилы Валиевой

1:04
Спорт

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ситуацию вокруг дела российской фигуристки Камилы Валиевой, проба которой дала положительный результат на допинг в декабре 2021 года во время чемпионата России. Результаты теста стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года.

"У нас назначена дата, и мы ждём слушания. Вы очень хорошо знаете нашу позицию в отношении этой ситуации и то, как ВАДА отреагировало на это дело, но теперь по крайней мере у нас есть слушание, поэтому мы ждём", — цитирует Баньку Inside the Games.

22 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил даты слушаний по делу чемпионки Европы 2022 года, российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне, Швейцария.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Короткая программа, командный турнир
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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