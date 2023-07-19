Роналду сообщил, что не вернётся в европейский футбол

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Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий в настоящее время за команду "Аль-Наср", заявил, что не собирается возвращаться в европейский футбол.

Фото: daytimenews.ru

"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Качество европейского футбола значительно снизилось.", — заявил Роналдо, о чем сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Роналдо перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 16 матчах Профессиональной лиги Саудовской Аравии, показав впечатляющую результативность: 14 голов и две результативные передачи.

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