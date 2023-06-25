Валерий Газзаев поделился мнением о необходимом усилении ЦСКА

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Валерий Газзаев, бывший главный тренер московского ЦСКА, назвал важнейшие элементы, которых сейчас не хватает армейской команде в ее стремлении стать грозным соперником в чемпионской гонке.

Фото: smartik. ru/moskva/post/128004126

"Для борьбы за чемпионство ЦСКА нужно усиление. Возвращение Фернандеса — хороший шаг. Но клубу необходимо усиление каждой позиции — особенно в обороне и в средней линии. Ещё желательно усилить атаку. Усиление позиций, которые я назвал, позволит создать серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство", — сказал Газзаев в эксклюзивном интервью корреспонденту "Чемпионата" Марии Куцубеевой.

В предыдущем сезоне московский ЦСКА занял второе место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в общей сложности 58 очков. Отрыв от лидеров таблицы составил 12 очков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Валерий Газзаев. Проклятие Динамо, Гинер и молодой Юрий Палыч. Сычёв подкаст №15