Baza: ушла из жизни жена Сергея Галицкого

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Трагически 14 июня 2023 года скончалась Виктория Галицкая, жена Сергея Галицкого, известного владельца футбольного клуба "Краснодар", о чем сообщил Telegram-канал Baza.

Фото: bondik-kids. ru/raskraski/viktoriya-galickaya

По последним данным, в последнее время она проходила лечение в Италии. Примечательно, что именно в Италии проходил лечение от рака и сам Сергей Галицкий. Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Виктория сама борется с онкологическим заболеванием.

Стоит отметить, что когда владелец "Краснодара" откровенно говорил о своей тяжелой болезни, он подчеркивал важность наследия клуба, выходящего за рамки одного человека. Он старательно пытался создать прочную основу для деятельности клуба, чтобы в случае его ухода "Краснодар" не оказался под непосильным бременем.

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Галицкий. Большое интервью. Футбол, наследие и любовь к Краснодару. КШ #71