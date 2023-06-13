Трансферная стоимость нападающего Криштиану Роналду из клуба "Аль-Наср" снизилась до 15 миллионов евро, по данным специализированного портала Transfermarkt, который опубликовал последние изменения стоимости игроков в Саудовской профессиональной лиге.
В свои 38 лет Роналду остается самым дорогим игроком чемпионата, но теперь делит первое место по стоимости со своим партнером по команде, бразильцем Талиской. С момента публикации последнего рейтинга Криштиану потерял в стоимости 5 млн евро, в то время как стоимость Талиска выросла на 1 млн евро.
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