"Манчестер Сити" признан самым дорогим футбольным брендом в мире

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"Манчестер Сити" признан самым ценным футбольным брендом в мире, согласно данным консалтинговой компании Brand Finance, которая выпустила рейтинг мировых футбольных брендов.

Фото: publicnewstime. com/market-news/shopping/he-text-me-ferdinand-reveals-bold-guardiola-prediction-came-true/

Стоимость "Манчестер Сити" выросла на 13% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 1,51 млрд евро/131 млрд рублей. В течение последних четырех лет первое место занимал мадридский "Реал", но сейчас его стоимость составляет 1,46 млрд евро/126 млрд рублей.

"Манчестер Сити" сейчас как никогда близок к достижению главного триумфа в сезоне, поскольку они уже завоевали титулы Премьер-лиги и Кубка Англии. Единственное оставшееся испытание — финал Лиги чемпионов УЕФА против "Интера", запланированный на 10 июня.

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