В Швеции был арестован за вождение в нетрезвом виде игрок НХЛ

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В Стокгольме шведский игрок НХЛ недавно попал в неприятности с законом после того, как был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в апреле, когда полиция остановила машину, в которой ехал игрок, на одной из улиц города. Игрок прошел тест на алкоголь, который показал, что уровень алкоголя в его крови значительно превышает установленный в Швеции предел в 0,2, составляя от 0,6 до 0,8.

Фото: windsolarosbenergy. com/eids.aspx?iid=658204611&cid=129

Шведское СМИ Expressen обратилось за комментариями по поводу ситуации к агенту игрока и его клубу, но обе стороны промолчали.

Между тем, стало известно, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бэкстрем отклонил приглашение присоединиться к сборной Швеции на предстоящий чемпионат мира 2023 года в Финляндии и Латвии. В связи с этими событиями пока неясно, какие последствия повлечет за собой поступок игрока НХЛ.

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