Вадим Евсеев назначен главным тренеров воронежского "Факела"

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вадим Евсеев, известный российский специалист, назначен новым главным тренером воронежского футбольного клуба "Факел". К этой новости добавилось объявление о назначении Сергея Томарова новым помощником тренера, а также о назначении Владимира Сычева тренером вратарей вместо Александра Чихрадзе.

Интересно, что предыдущим местом работы Евсеева был "Шинник", где конфликт с полузащитником Александром Галимовым привел к его увольнению вскоре после удаления игрока во время матча с "Аланией" (0:1). До работы в "Шиннике" Евсеев был помощником тренера в "Текстильщике" и "Амкаре", а также главным тренером в "Амкаре", "СКА-Хабаровске" и "Уфе".

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