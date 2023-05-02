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Вадим Евсеев назначен главным тренеров воронежского "Факела"

0:45
Спорт

Вадим Евсеев, известный российский специалист, назначен новым главным тренером воронежского футбольного клуба "Факел". К этой новости добавилось объявление о назначении Сергея Томарова новым помощником тренера, а также о назначении Владимира Сычева тренером вратарей вместо Александра Чихрадзе.

Вадим Евсеев назначен главным тренеров воронежского "Факела"

Интересно, что предыдущим местом работы Евсеева был "Шинник", где конфликт с полузащитником Александром Галимовым привел к его увольнению вскоре после удаления игрока во время матча с "Аланией" (0:1). До работы в "Шиннике" Евсеев был помощником тренера в "Текстильщике" и "Амкаре", а также главным тренером в "Амкаре", "СКА-Хабаровске" и "Уфе".

 

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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