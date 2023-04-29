Джорджина раскритиковала слухи о своих отношениях с Криштиану Роналду

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Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, ответила на слухи о кризисе в ее отношениях с 38-летним нападающим.

Джорджина вышла на свою страницу в социальной сети, чтобы ответить на сплетни, заявив:

"Завистники придумывают слухи, сплетни распространяются, а идиоты им верят".

Ранее сообщалось, что пара переживает трудные времена, так как португальский нападающий, выступающий за саудовский "Аль-Наср" и национальную сборную, "сыт по горло" отношениями, которые длятся с 2016 года. Стоит отметить, что Криштиану и Джорджина до сих пор не женаты, несмотря на их давние отношения, и у них есть совместные дети.

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