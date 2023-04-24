Украинский вратарь Андрей Лунин по мнению Карло Анчелотти, может сыграть в этом сезоне

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Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин может сыграть несколько матчей до конца сезона.

"Лунин? Если Куртуа в порядке, он продолжит играть. Может быть, Лунин сыграет несколько матчей до конца сезона", — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Лунин выступает за "Реал Мадрид" с 2018 года, а его контракт с клубом истекает в 2024 году. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех соревнованиях, пропустив девять голов и сохранив ворота "на замке" в четырех играх.

После 30 туров "Реал Мадрид" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. Команда отстает от лидирующей "Барселоны" на 11 очков.

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