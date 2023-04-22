Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли

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Как сообщает Associated Press со ссылкой на главного тренера "Бостон Брюинз" Джима Монтгомери, нападающий Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии Кубка Стэнли против "Флориды Пантерз" (счет в серии 1-1). Стоит отметить, что игрок уже пропустил две игры из-за травмы.

Бержерон, которому 37 лет, получил травму верхней части тела в последней игре регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс" (5:4) и отсутствовал на тренировках команды в прошлые субботу и воскресенье.

Капитан "Брюинз" набрал 58 очков (27+31) в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Флорида Пантерз" и "Бостон Брюинз" состоится 22 апреля. Начало игры запланировано на 2:30 утра по московскому времени.

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