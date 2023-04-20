"Ювентусу" вернули очки в чемпионате Италии

20 апреля итальянское спортивное ведомство распорядилось пересмотреть решение о наложении 15-очкового штрафа на "Ювентус", как сообщает Reuters. Теперь клуб будет ожидать нового расследования, которое может затянуться до конца сезона.
В результате "Ювентус" с 59 очками поднялся на третье место в Серии А.
Пересмотр решения также означает, что были сняты запреты с таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи.
20 января 2023 года "Ювентус" был лишен 15 очков в таблице чемпионата Италии текущего сезона за предполагаемое использование поддельных документов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.