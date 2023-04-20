"Ювентусу" вернули очки в чемпионате Италии

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

20 апреля итальянское спортивное ведомство распорядилось пересмотреть решение о наложении 15-очкового штрафа на "Ювентус", как сообщает Reuters. Теперь клуб будет ожидать нового расследования, которое может затянуться до конца сезона.

В результате "Ювентус" с 59 очками поднялся на третье место в Серии А.

Пересмотр решения также означает, что были сняты запреты с таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи.

20 января 2023 года "Ювентус" был лишен 15 очков в таблице чемпионата Италии текущего сезона за предполагаемое использование поддельных документов.

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Ювентус оштрафовали на 15 очков! Кто виноват?