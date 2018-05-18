Назван самый вероятный победитель ЧМ-2018

Германия вновь победит на чемпионате мира по футболу, ее шансы 24%. Такой видят ситуацию аналитики UBS AG.

Они попытались узнать будущее, применив алгоритм оценки инвестиций в ценные бумаги. Этот способ "вычисления" учел предыдущие игры команд, рейтинг ФИФА, а также параметр "домашнее поле".

Кроме того, в 19,8% алгоритм оценил шанс на то, что немцы отдадут первенство бразильцам, в 16,1% — испанцам, далее следуют англичане и французы.

Прогноз относительно сборной России неутешителен — 1,6%. Хуже только у египтян и Саудовской Аравии — 0%.

Однако если сбудутся предсказания UBS, для хозяев чемпионата все может сложиться не так плохо. Россия победит в группе с вероятностью 41,4%. Следует отметить, что группа А, в ней находится команда-хозяйка, считается слабейшей.

Напомним, ЧМ-2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля 2018 года. На соревнованиях встретятся 32 команды, они сойдутся на 12 стадионах в 11 различных городах России.