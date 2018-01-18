Появились эскизы формы, в которую оденут российских спортсменов на ОИ

Официальный экипировщик российской сборной выложил в Сеть эскизы нейтральной формы, в которую на Олимпиаду оденут российских спортсменов. Главными цветами стали серый, белый и красный, указывается на сайте фирмы.

Фото: Zasport

На одежду нанесли логотип OAR — Olympic Athlete from Russia, что означает "Олимпийский атлет из России". Форма не содержит символику Российской Федерации, а именно флаг и герб, как и требует МОК.

Атлеты будут одеты в парки, куртки, спортивные костюмы и свитшоты. Откроется экипировочный центр во флагманском магазине Zasport в Москве на Новом Арбате.

Выдавать форму спортсменам будут с 22 января по 7 февраля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что комментатор Дмитрий Губерниев считает "бредом" распространенную информацию о том, что российская команда на Олимпиаде в Пхенчхане может официально использовать символику СССР.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил России быть представленной на Олимпиаде в южнокорейском городе Пхенчхан, а 17 декабря МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику.

"Нет такой страны, какой флаг СССР, о чем мы говорим? Давайте еще под флагом царской России выйдем. Люди кайфуют, а все остальные ведутся. Даже с экономической точки зрения, это невозможно, кто костюмы будет делать, кто нашивки? Комиссия по спортсменам МОК даст деньги на форму, договорится, и так далее? Я отношусь несерьезно к таким высказываниям", — сказал Дмитрий Губерниев.

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