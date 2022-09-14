РУСАДА объявило о завершении расследования, касающегося дела Валиевой

Расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) официально завершено. Теперь в агентстве ведут подготовку документов, которые будут использованы для рассмотрения дела в Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК). Об этом пресс-служба РУСАДА сообщила РИА Новости.