Расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) официально завершено. Теперь в агентстве ведут подготовку документов, которые будут использованы для рассмотрения дела в Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК). Об этом пресс-служба РУСАДА сообщила РИА Новости.
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