Украинка приняла сразу три допинга ради 79-го места в лыжной гонке на Играх-2022

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую накануне уличили в допинге во время Олимпийских игр-2020. У спортсменки выявили те же препараты, что и у теннисистки из Украины Даяны Ястремской, но та смогла доказать попадание запрещённых веществ в организм через секс.

Роковая проба Каминской была взята 10 февраля, когда проходила 10-километровая гонка классическим стилем. Анализ выявил в организме девушки следы сразу трех запрещённых препаратов - анаболического стероида местеролона, а также стимуляторов метилгексанамина и гептаминола, пишет Лыжный Спорт.

Лыжница было немедленно отстранена Международным агентством тестирования (ITA) от участия в соревнованиях. Ей придётся вернуть аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню. По результатам дальнейших разбирательств Валентина может быть дисквалифицирована на 4 года.

В этой ситуации смущает цель, ради которой Каминская, как утверждают врачи, употребила целых три допинговых препарата. По результатам гонки она пришла 79-й, проиграв золотой медалистке Терезе Йохауг более семи с половиной минут. Даже бразильскую ветеранку - 46-летнюю Жаклен Морау, украинская лыжница смогла обогнать всего на полминуты.

Недавно теннисистка Даяна Ястремская, у которой нашли тот же коктейль в организме, доказала, что эти лекарства принимал парень, с которым она занималась сексом. Девушка была полностью оправдана и сейчас вновь выходит на корт. Удастся ли повторить что-то подобное Каминской - большой вопрос.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен