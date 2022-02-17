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Автор Дмитрий Плотников

Украинка приняла сразу три допинга ради 79-го места в лыжной гонке на Играх-2022

Спорт

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую накануне уличили в допинге во время Олимпийских игр-2020. У спортсменки выявили те же препараты, что и у теннисистки из Украины Даяны Ястремской, но та смогла доказать попадание запрещённых веществ в организм через секс.

Украинка приняла сразу три допинга ради 79-го места в лыжной гонке на Играх-2022

Роковая проба Каминской была взята 10 февраля, когда проходила 10-километровая гонка классическим стилем. Анализ выявил в организме девушки следы сразу трех запрещённых препаратов - анаболического стероида местеролона, а также стимуляторов метилгексанамина и гептаминола, пишет Лыжный Спорт.

Лыжница было немедленно отстранена Международным агентством тестирования (ITA) от участия в соревнованиях. Ей придётся вернуть аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню. По результатам дальнейших разбирательств Валентина может быть дисквалифицирована на 4 года.

В этой ситуации смущает цель, ради которой Каминская, как утверждают врачи, употребила целых три допинговых препарата. По результатам гонки она пришла 79-й, проиграв золотой медалистке Терезе Йохауг более семи с половиной минут. Даже бразильскую ветеранку - 46-летнюю Жаклен Морау, украинская лыжница смогла обогнать всего на полминуты.

Недавно теннисистка Даяна Ястремская, у которой нашли тот же коктейль в организме, доказала, что эти лекарства принимал парень, с которым она занималась сексом. Девушка была полностью оправдана и сейчас вновь выходит на корт. Удастся ли повторить что-то подобное Каминской - большой вопрос.

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Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Дмитрий Плотников
Темы допинг
Новости
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