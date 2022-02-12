Лыжницы сборной России выиграли эстафету!

Российские лыжницы победиле в эстафете 4х5 километров на Олимпийских играх в Пекине!

Германия завоевала серебро, Швеция — бронзовые медали. Финляндия финишировала четвёртой, Норвегия — пятая.

В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Как раз Степанова на финишном этапе догнала и обогнала лидирующую лыжницу из Германии Софи Крель, после чего гордо финишировала в одиночестве. Она не только отыграла более шести секунд, но и выиграла гонку с 18-секундным превосходством.

Поздравляем наших девушек с победой в эстафете!

Лыжные гонки. Женщины.

Эстафета, 4х5 километров. Олимпиада-2022. Пекин.

1. Россия — 53.41,0

2. Германия +18,2

3. Швеция +20,7

4. Финляндия +21,2

5. Норвегия +28,8.