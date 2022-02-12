Российские лыжницы победиле в эстафете 4х5 километров на Олимпийских играх в Пекине!
Германия завоевала серебро, Швеция — бронзовые медали. Финляндия финишировала четвёртой, Норвегия — пятая.
В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Как раз Степанова на финишном этапе догнала и обогнала лидирующую лыжницу из Германии Софи Крель, после чего гордо финишировала в одиночестве. Она не только отыграла более шести секунд, но и выиграла гонку с 18-секундным превосходством.
Поздравляем наших девушек с победой в эстафете!
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета, 4х5 километров. Олимпиада-2022. Пекин.
1. Россия — 53.41,0
2. Германия +18,2
3. Швеция +20,7
4. Финляндия +21,2
5. Норвегия +28,8.
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