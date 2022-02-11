Глава федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер российской сборной Елена Вяльбе назвала состав на женскую эстафету на зимней Олимпиады-2022.
Вяльбе заявила, что гонку по этапам побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
"Наши основные соперники – Швеция, Финляндия, Германия, США и Норвегия. Да, кто-то из них говорит о проблемах с составом, но в эстафетах всегда и все терпят", — сказала президент Федерации корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, наша сборная в этом же составе победила в единственной эстафетной гонке этого сезона на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Эстафета среди женских лыжных команд будет проходить завтра, 12 февраля. Начало состязаний – в 10:30 по МСК.
Кстати, тренерский состав пока не определился с составом мужской эстафеты. Елена Вяльбе рассчитывает как минимум на шестерых спортсменов. Однако подчеркивается, что твердо на место в составе могут рассчитывать чемпион и призер в скиатлоне Александр Большунов и Денис Спицов. На остальные места есть 4-5 претендентов.
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