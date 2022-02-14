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Автор Евгения Васильева

Тарасова оценила отмену награждения российских фигуристов: "Не люди, а звери"

Спорт

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от церемонии награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине. По словам специалиста, в ответ россияне должны выиграть все соревнования.

"Там (в МОК. — Прим. ред.) не люди сидят. Это ещё раз подтверждает то, что там сидят не люди, а звери какие-то. А чем мы можем ответить… Пока ничем. Мы можем только всё это выигрывать", — сказала Тарасова, слова которой приводит NEWS.ru.

Ранее в МОК предупредили, что награждение российских фигуристов на Олимпиаде не состоится. Таким образом комитет отреагировал на допинговый скандал вокруг спортсменки Камилы Валиевой.

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Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
татьяна тарасова фигурное катание
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