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Автор Светлана Нерадовская

Вслед за Путиным: Губерниев ответил фразой про красавицу главе ОК США Хиршланд

Спорт

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы Олимпийского комитета США Сары Хиршланд, которая сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не должен был разрешать российской фигуристке Камиле Валиевой продолжать участие в индивидуальных состязаниях на Олимпиаде в Пекине. Хиршланд заявила о "систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту".

Вслед за Путиным: Губерниев ответил фразой про красавицу главе ОК США Хиршланд

Комментатор использовал для ответа фразу, которая с лёгкой руки российского президента Владимира Путина ранее уже наделала много шума в иностранных СМИ.

"Отвечу словами классика: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Говорить тут больше нечего. Завтра Валиева выйдет выступать, и все они лопнут и обольют всех вокруг себя желчью и ядом. Так надуются и лопнут, что не собрать их больше будет, бедняг", — сказал Губерниев в беседе со Sport24.

На прошлой неделе стало известно о положительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружилась микродоза запрещённого вещества триметазидина. Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на спортсменку было наложено временное отстранение, которое на следующий день было снято. Снятие отстранения для Валиевой было оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS) сразу тремя организациями: WADA, МОК и ISU. Однако CAS отклонил их апелляцию, допустив Валиеву к дальнейшим соревнованиям.

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Камилу Валиеву допустили к Олимпиаде 2022 в Пекине !
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Темы фигурное катание
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