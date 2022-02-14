В суде объяснили, почему Валиеву всё-таки допустили до личного турнира

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали, почему российскую фигуристку Камилу Валиеву всё-таки решили допустить до участия в личном турнире.

В официальном сообщении CAS сказано, что эксперты учли позднее извещение о положительном допинг-тесте спортсменки, который она сдала ещё 25 декабря 2021 года.

"Серьёзная проблема с несвоевременным извещением Валиевой о результатах допинг-пробы нарушила право спортсменки на юридическую поддержку. Это не было её виной в ходе Олимпиады", — отметили в суде.

11 февраля стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря показала положительный результат на запрещённое вещество. Российское антидопинговое агентство временно отстранило её от соревнований, однако фигуристка оспорила запрет.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляцию в CAS с требованием пересмотреть решение по судьбе спортсменки. В понедельник, 14 февраля, суд допустил Валиеву к участию в личном турнире ОИ-2022.

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