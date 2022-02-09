Церемонию награждения российских фигуристов, которая должна была состояться во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине перенесли на неопределённый срок, пишет Inside the Games.
По информации издания, это связано с тем, что у одного из спортсменов возникли проблемы с допинг-тестом перед началом соревнований.
"Поскольку ситуация имеет юридические последствия, я не могу раскрывать подробности на данном этапе. Это новая проблема. Надеюсь, мы всё прокомментируем позже", — сказал представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Врач сборной РФ по фигурному катанию Александр Озеров отказался обсуждать проблемную ситуацию с допингом, передаёт "Спорт-Экспресс". Он сообщил изданию, что ему якобы не предоставляют сведения о допинг-тестах.
В понедельник, 7 февраля, фигуристы из России одержали победу в командном турнире. Страну представляли следующие спортсмены:
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