Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде: СAS отклонил все апелляции

В Спортивном арбитражном суде (CAS) огласили окончательное решение по судьбе российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Судьи не удовлетворили апелляции, поступившие от представителей

Международного олимпийского комитета (МОК),

Международного союза конькобежцев (ISU)

и Всемирного антидопингового агентства (WADA),

требовавших рассмотреть законность снятия с Валиевой запрета на выступления.

Это значит, что Валиева выступит в одиночных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Короткая программа запланирована на 15 февраля, а произвольная — на 17 февраля.

"Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены", — сказано в официальном релизе CAS.

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещённый триметазидин.

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