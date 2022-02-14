В Спортивном арбитражном суде (CAS) огласили окончательное решение по судьбе российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
Судьи не удовлетворили апелляции, поступившие от представителей
требовавших рассмотреть законность снятия с Валиевой запрета на выступления.
Это значит, что Валиева выступит в одиночных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Короткая программа запланирована на 15 февраля, а произвольная — на 17 февраля.
"Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены", — сказано в официальном релизе CAS.
В пятницу, 11 февраля, стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещённый триметазидин.
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