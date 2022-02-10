Информация о проваленном Валиевой допинг-тесте не подтвердилась

Информация о том, что российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест и не будет участвовать в личном турнире на пекинских ОИ, не соответствует действительности.

Официальное опровержение опубликовал "Спорт-Экспресс". Издание принесло свои извинения спортсменке за публикацию "непроверенной информации", которая "может оказаться недостоверной".

По новым данным, полученным "СЭ", Камила Валиева официально не признана виновной в инциденте с допинг-тестом на кардиологическое лекарство триметазидин.

"15-летнюю спортсменку ещё могут признать невиновной <…> над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира", — пишет издание.

Решение МОК, как ожидается, будет объявлено сегодня, 10 февраля, в 13.00 по пекинскому времени.