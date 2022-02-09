Тарасова назвала допинг скандал на ОИ "очередным набросом на Россию"

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на сообщение о возможном допинге в тестах одного из членов российской сборной.

Тарасова не верит, что с российскими фигуристами может оказаться "не чисто" в плане допинга. Она убеждена, что это результат предвзятого отношения к России.

"Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг пробы? Смешно! Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно детям предлагать допинг", — заявила Тарасова "Спорт-Экспрессу".

Тренер и серебряный олимпийский призёр Илья Авербух считает, что в истории с допинг-тестом россиянина что-то не так. Он не понимает, почему у всех, кроме россиян, церемонии награждения проходят спокойно, но предлагает не паниковать и подождать дальнейшего развития событий.

С коллегой согласен заслуженный тренер Алексей Мишин, сообщив, что это "очень деликатное дело, по которому не надо задавать вопросов".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен