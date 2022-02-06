Запад возмущен присутствием Владимира Путина и российского флага на Играх-2022

Пользователей западных интернет-форумов удивил факт присутствия президента России Владимира Путина на стадионе в Пекине, где проходило открытие зимних Олимпийских игр-2022. Англоязычные околоспортивные порталы пестрят сообщениями, что раз русская сборная дисквалифицирована, глава государства также не может располагаться в официальной ложе.

Крупный допинговый скандал, начавшийся в 2015 году, привёл к тому, что российским спортсменам запретили выступать под государственной символикой и в Играх-2022 они участвуют под именем ROC (Олимпийский комитет России). Комментаторов в соцсетях возмущает, что атлетам из России дали возможность бороться за медали на Олимпиаде, а президент РФ и официальная делегация страны смотрят открытие из ложи. «Просто ROC вместо России. Как именно забанили русских?», - негодуют пользователи.

На популярном форуме Reddit призвали отобрать у российской сборной триколор и заставить выступать спортсменов под олимпийским флагом, а вместо упоминания России в названии присвоить статус «Независимые олимпийские спортсмены».

Стоит пояснить, что нашей команде грозили самыми суровыми карами из-за обнаруженных случаев допинга, но спортивный арбитраж согласился с доводами апелляции и сильно смягчил предлагаемые WADA санкции. Что касается присутствия Владимира Путина, он получил персональное приглашение главы КНР Си Цзиньпина посетить открытие Олимпийских игр 2022.

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