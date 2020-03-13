История предателя Родченкова

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и химик-аналитик Григорий Родченков - главный виновник допингового скандала российского спорта. На фоне последних событий, связанных со слушанием биатлонисток Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS) вокруг Родченкова возникает очередной шум.

Вся история допингового скандала имеет много интересных моментов, но все они завязаны на Родченкове. В целом, из-за него и начались судебные разбирательства с российскими спортсменами.

Начало событий

История Родченкова начинается с зимы 2015 года. В ноябре главе Московской лаборатории пришлось в экстренном порядке покинуть пост, а вместе с тем - и страну.

Это было достаточно странное решение, потому что Родченков был руководителем антидопинговой лаборатории 9 лет, но вдруг он решил уйти со своего поста.

Причина ухода была следующей. В ноябре того же года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад. В документе говорилось об уничтожении более тысячи проб, за которыми стоял Родченков.

После публикации доклада Родченков публично высказался о выводе Независимой комиссии ВАДА. В итоге химик остался обиженным, что Россия не вступилась за него, и обозвал руководство антидопингового агентства.

После этого было небольшое затишье. Затем Родченков отправился в США со своим коллегой Тимофеем Соболевским. Во время интервью химик заявлял, что отправился в штаты на лечение.

Связи в США

Ходили слухи, что Родченков занимался исследованиями проб в американской лаборатории. Возможно, именно там он начинал разработку своего коктейля «Дюшес» для спортсменов - смеси из стероидов и этилового спирта.

Также в 2015 году Родченков начал заниматься съемками документального фильма «Икар». Известно, что именно благодаря этому фильму Родченков познакомился в Брайаном Фогелем - режиссером картины.

Фогель также считается ключевой фигурой, повлиявшей на решение Родченкова об отъезде из России, ведь именно эти связи помогли химику покинуть страну и под гарантией полной безопасности переехать в США на постоянной основе.

Месть Родченкова

Февраль 2016 года стал для Григория Михайловича переломным, поскольку умер его друг Никита Камаев. Известно, что Камаев собирался начать работу над книгой о допинге в России совместно с английским журналистом из The Sunday Times.

После этого, Родченков стал обвинять российские спецслужбы в смерти Камаева. По официальным данным, смерть Камаева связана с заболеваниями сердца.

И здесь в игру снова вступает Фогель, который помог Родченкову связаться с журналистами из New York Times. После этого вышло скандальное интервью, в котором Родченков:

обвинил российских спортсменов в использовании допинга на Олимпиаде в Сочи-2014;

рассказал о своем допинговом коктейле, который применял на спортсменах;

поделился информацией о незаметном вскрытии проб.

Сразу же после интервью Фогель и Родченков отправили письмо тогдашнему президенту ВАДА Крейгу Риди и главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Позже было выяснено, что в тексте письма Родченков рассказал о причастности российских чиновников к нарушению антидопинговых правил.

Все детали, изложенные в тексте письма и интервью Родченкова были также отражены в докладе канадского профессора Ричарда Макларена.

С 2016 года после интервью американскому изданию Григорий Родченков находится под программой защиты свидетелей.

Образ жизни Родченкова

С 2017 по 2018 годы Родченков практически не появлялся на публике, но продолжал давать эксклюзивные интервью зарубежным СМИ.

Впервые химик появился на публике во время телевизионного интервью американскому каналу CBS, посвященному обсуждению Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Правда, во время этого интервью у Родченкова была изменена внешность с целью его безопасности.

Адвокат Родченкова Джим Уолден в интервью «Новой газете» говорил, что химик «здоров, счастлив и продолжает работать с антидопинговыми и правоохранительными органами».

Семья Родченкова продолжает жить в России. Вряд ли она будет рисковать безопасностью, чтобы связаться с химиком. В любом случае, история Родченкова наполнена множеством опасных моментов, которые до сих пор угрожают его жизни. Поэтому в его ситуации дальнейшая жизнь строится вокруг обсуждения допингового скандала без возможности выхода из США.