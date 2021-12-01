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Global Times: без американских политиков Олимпиада в Пекине будет великолепной

Спорт

Китайское издание Global Times на днях опубликовала статью, в которой оцениваются призывы некоторых западных политиков бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Global Times: без американских политиков Олимпиада в Пекине будет великолепной

Издание отмечает, что усилия по борьбе с пандемией коронавируса сделали невозможными приглашение большого числа людей. Не намерены власти КНР приглашать и антикитайских политиков.

"В последнее время некоторые политики в США и западных странах создают шум вокруг дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, ссылаясь на то, что они называют проблемами прав человека. Однако в соответствии с регламентом для поездки на Игры они должны быть приглашены олимпийскими комитетами своих стран, а окончательное решение зависит от Международного олимпийского комитета. Global Times выяснила, что принимающая страна — Китай — не планирует приглашать политиков, которые раздувают шумиху вокруг "бойкота" Пекинских игр", — сказано в статье.

По словам источника издания, близкого к подготовке Олимпиады, в Китае полагают, что успех Игр никак не связан с присутствием некоторых антикитайских политиков с Запада. "Без их вмешательства зимние Олимпийские игры в Пекине будут ещё более великолепными", — сказал источник.

Напомним, ранее президент США Джо Байден говорил о том, что рассматривает вопрос о политическом бойкоте Олимпийских Игр. При этом американские спортсмены на Олимпиаду в Пекине поедут. О возможности присоединения к бойкоту заявляли также в Великобритании и Австралии.

Совпадение это или нет, но именно эти три государства создали блок AUKUS, главной целью которого является противодействие Китаю в Тихоокеанском регионе.

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Автор: Олег Артюков
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