Китайское издание Global Times на днях опубликовала статью, в которой оцениваются призывы некоторых западных политиков бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.
Издание отмечает, что усилия по борьбе с пандемией коронавируса сделали невозможными приглашение большого числа людей. Не намерены власти КНР приглашать и антикитайских политиков.
"В последнее время некоторые политики в США и западных странах создают шум вокруг дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, ссылаясь на то, что они называют проблемами прав человека. Однако в соответствии с регламентом для поездки на Игры они должны быть приглашены олимпийскими комитетами своих стран, а окончательное решение зависит от Международного олимпийского комитета. Global Times выяснила, что принимающая страна — Китай — не планирует приглашать политиков, которые раздувают шумиху вокруг "бойкота" Пекинских игр", — сказано в статье.
По словам источника издания, близкого к подготовке Олимпиады, в Китае полагают, что успех Игр никак не связан с присутствием некоторых антикитайских политиков с Запада. "Без их вмешательства зимние Олимпийские игры в Пекине будут ещё более великолепными", — сказал источник.
Напомним, ранее президент США Джо Байден говорил о том, что рассматривает вопрос о политическом бойкоте Олимпийских Игр. При этом американские спортсмены на Олимпиаду в Пекине поедут. О возможности присоединения к бойкоту заявляли также в Великобритании и Австралии.
Совпадение это или нет, но именно эти три государства создали блок AUKUS, главной целью которого является противодействие Китаю в Тихоокеанском регионе.
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