WP: США будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Администрация президента США Джо Байдена собирается объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине (Китай), сообщил колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин.

По данным источников, на которых ссылается журналист, никто из представителей властей США не отправится на спортивное мероприятие. По словам Рогина, Байден получил соответствующие рекомендации, которые должен одобрить или отвергнуть до конца ноября. С высокой долей вероятности американский лидер согласится с рекомендациями, отмечает автор статьи.

Бойкот Олимпиады в Пекине станет ответом на нарушения прав человека, в которых США обвиняют КНР. При этом бойкот не повлияет на участие в Олимпийских играх американских спортсменов, отметил Рогин.

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