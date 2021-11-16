EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач оценил разрешение привитым от COVID-19 не самоизолироваться
РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной
В Госдуме оценили приостановку Германией сертификации "СП-2"
Политик ответила на нападки Киева из-за экономической помощи ДНР и ЛНР
В управделами президента ответили на жалобы на плохое питание депутатов
Эксперт прокомментировал рост цен на газ в Европе до $1000
Глава Евросовета призвал Азербайджан и Армению к деэскалации
Минобороны Армении: уничтожено 10 единиц азербайджанской бронетехники
Юлия Пересильд рассказала о голодном детстве

WP: США будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Мир

Администрация президента США Джо Байдена собирается объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине (Китай), сообщил колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин.

По данным источников, на которых ссылается журналист, никто из представителей властей США не отправится на спортивное мероприятие. По словам Рогина, Байден получил соответствующие рекомендации, которые должен одобрить или отвергнуть до конца ноября. С высокой долей вероятности американский лидер согласится с рекомендациями, отмечает автор статьи.

Бойкот Олимпиады в Пекине станет ответом на нарушения прав человека, в которых США обвиняют КНР. При этом бойкот не повлияет на участие в Олимпийских играх американских спортсменов, отметил Рогин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Токийская Олимпиада: сюрпризы без сюрпризов
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Минобороны РФ показало отсутсвие угроз для МКС после разрушения спутника
Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после звонка Шойгу
WP: США будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Алиев заявил о наличии раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией
Врач оценил разрешение привитым от COVID-19 не самоизолироваться
Осознанное питание: как похудеть без жёстких диет
РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной
В Госдуме оценили приостановку Германией сертификации "СП-2"
Салливан: у США остались вопросы к Китаю о происхождении коронавируса
Болгары устали от коррупции и шоуменов. Кого же они выбрали?
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Дмитрий Соколов Где можно напиться из источника вечной молодости Дмитрий Соколов Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников