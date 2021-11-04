Порноактриса оценила внешность российских фигуристок

Известная порноактриса российского происхождения Ева Эльфи рассказала о том, что думает о внешности двух титулованных соотечественниц — фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Беседу с ней опубликовал Sport 24.

"Смогла бы я дать свою оценку внешним данным этих девушек? Фигурное катание меня тоже завораживает, приводит в восторг эстетика элементов. Поклонникам рекомендую не спорить, они обе очень симпатичные девушки".

Загитова и Медведева — не единственные фигуристки, которые получили высокую оценку порноактрисы. Кроме них, Ева Эльфи рассказала, есть ли шанс, по её мнению, на успех в фильмах для взрослых у спортсменки Елизаветы Туктамышевой.

Актриса, рассматривая откровенные фотографии Туктамышевой для журнала "Maksim" за 2020 год, высоко оценила внешние данные фигуристки:

"Прекрасные фотографии. В жанре для взрослых внешние данные — это половина успеха. Однако эту половину она может себе гарантировать".

24-летняя Елизавета Туктамышева является одной из претенденток на участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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