Обнаженное фото Медведевой вызвало недоумение у болельщиков

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила неоднозначную фотографию в Instagram. Спортсменка на снимке в полумраке смотрит в окно.

"Канадский восход", - написала Медведева, проживающая в Онтарио.

Многие болельщики позитивно восприняли такую фотографию. Но были и такие, у которых снимок вызвал удивление.

"У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?" - написал один из фанатов.

"Я не виновата, что у вас развращенное восприятие черной тени", - ответила Медведева.

Напомним, Медведева выступает под руководством тренера Брайана Орсера. На этапе Гран-при в России она заняла второе место, но в Канаде стала пятой и не смогла выйти в финал серии.

Медведева в сезонах 2015/16 и 2016/17 выиграла чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при. Она считалась главной фавориткой Олимпиады-2018, но уступила золото Алине Загитовой.

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