Российский боец Пётр Ян в субботу завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе после победы над американцем Кори Сандхагеном в рамках Звездного турнира UFC 267, проходившего на Etihad Arena в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Судьи единогласно присудили победу Яну после пяти раундов "безжалостной борьбы". Для Яна победа стала 16-й в карьере.
За этот бой российский боец получит приз в размере 50 000 долларов.
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