Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легком весе

Российский боец Пётр Ян в субботу завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе после победы над американцем Кори Сандхагеном в рамках Звездного турнира UFC 267, проходившего на Etihad Arena в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Судьи единогласно присудили победу Яну после пяти раундов "безжалостной борьбы". Для Яна победа стала 16-й в карьере.

За этот бой российский боец получит приз в размере 50 000 долларов.