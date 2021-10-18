К вершинам отечественного музыкального Олимпа начала восхождение фигуристка Аделина Сотникова. На прошлой неделе она опубликовала свой первый клип, который записала совместно с певицей IVKA.
Об этом олимпийская чемпионка 2014 года сообщила поклонникам в Instagram:
Стоит отметить, что неожиданно открывшийся певческий талант фигуристки не сильно удивил ее поклонников. Наоборот, многие посчитали клип "логичным продолжением внедрения" Сотниковой в шоу-бизнес.
Ещё не уйдя из большого спорта, фигуристка начала принимать участие в телешоу ("Танцы со звёздами", "Ледниковый период"), спектаклях на льду и сниматься для журналов и в клипах (к примеру, "Хора Турецкого").
Но нашлось и немало хейтеров — куда ж без них — которые "связали" Сотникову с Ольгой Бузовой
После Бузовой наша сцена стерпит всех!(@deli_skate)
и посоветовали фигуристке "заняться своим делом":
Бедная Аделина, бросается из крайности в крайность. Пошла бы, что ли, образование какое получила. (@darling).
Какая дурь, больше и сказать нечего. Жаль, что олимпийская чемпионка не может найти себе применение в чём-то профессиональном и полезном.(@Svetlana Ilina).
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