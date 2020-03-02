Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. 23-летняя девушка рассказала об этом в эфире передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия".

Ранее сообщалось, что Сотникова была прооперирована из-за дегенеративного стеноза шейного отдела позвоночника. 21 февраля спортсменка была выписана из больницы.

"С профессиональным спортом точно всё. Потому что всё-таки в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, весёлой. Это грустно и тяжело мне говорить. Я буду так же радовать своих поклонников и фанатов, но уже точно не на профессиональной арене", — заявила Сотникова.

Аделина Сотникова

Сотникова провела активную карьеру с 2007 по 2016 год. Спортсменка завоевала несколько наград: