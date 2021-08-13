Россиянка Ласицкене высказалась о скандальном фото с украинкой Магучих

По мнению спортсменки, самое главное, чтобы всем украинкам "было спокойно".

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выразила надежду на то, что украинские коллеги не пострадают после ее совместной фотографии с Ярославой Магучих на токийской Олимпиаде.

Ласицкене написала в Instagram, что самое главное — это покой и комфорт украинских спортсменок. Все остальное, по словам Марии, уже не имеет значения:

Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним.

Также Ласицкене заявила, что считает тему закрытой и больше не собирается давать какие-либо комментарии о разразившемся скандале.

Ранее Pravda. Ru уже писала о том, что Ярослава Магучих объяснила свой снимок с Ласицкене "безграничным счастьем и восторгом", а также признала, что между Украиной и Россией "идет война", и "враг не дремлет".

Летние Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа.

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