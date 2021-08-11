В НОК Украины считают, что россиянам надо дружить с украинцами

Представитель Национального олимпийского комитета Украины считает, что спортсмены "ни в чём не виноваты".

Вице-президент НОК Украины Игорь Лысов отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих, сделавшей совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Играх в Токио.

Чиновник уверен, что спорт не должен смешиваться с политикой, а спортсменам надо дружить:

"Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", — заявил он в беседе с изданием strana.ua.

Сразу после скандального инцидента на Магучих набросились в соцсетях националисты, а Минобороны Украины сообщило, что проведёт с легкоатлеткой "разъяснительную беседу".

Ранее Pravda.Ru писала, что телеведущий Владимир Соловьёв предложил Магучих переехать в Россию, а экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион назвала легкоатлетку "биомусором".

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