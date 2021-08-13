EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России у должников могут начать забирать загранпаспорта
Специя, поддерживающая здоровье - паприка
Не всё то пропаганда, что таковой кажется - мнения о скандальном "Дне наоборот"
Эксперты не выявили следов взрывчатки в автобусе в Воронеже
Минздрав уточнил: 19 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже
Украинский чиновник рассказал, как остановить "Северный поток-2"
В чём провинился налоговик-альтруист и как не стать должником по налогам
Экс-послу Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет за оскорбление россиян
Фото в Twitter российского посольства оскорбило Иран и спровоцировало скандал

"Враг готов на все": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой

Спорт » Одиночные виды

Ярославу Магучих затравили на Украине после фото с Марией Ласицкене.

"Враг готов на все": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих объяснилась в Instagram после снимка, сделанного во время Олимпиады в Токио. На фото украинка была запечатлена в компании российской легкоатлетки Марии Ласицкене.

По словам Магучих, она счастлива тому, что выступает за Украину на мировом уровне и гордится флагом и гимном родной страны. Спортсменка призналась, что невозможно описать те эмоции, которые испытываешь после завоевания олимпийской медали, и в подобные минуты "хочется обнять весь мир".

Также Магучих заверила, что гордится своей принадлежностью к вооруженным силам Украины, защищающим ее родину в "в российско-украинской войне", и с уважением относится к воинам, дающим возможность "жить мирной жизнью":

Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на все. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее.

Магучих отметила, что в будущем ее ожидают новые вызовы, к которым она готова. Также спортсменка поблагодарила всех за поддержку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ласицкене – наше чудо! Долгожданное золото в прыжках в высоту
Автор: Алексей Ткаченко
Последние материалы
"Враг готов на все": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой
Россия свалилась в рейтинге УЕФА ниже Шотландии. Дальше - Австрия и Украина
"Я бы ей башку проколол!": Пригожин высказался о обидчице сына Пьехи
В России у должников могут начать забирать загранпаспорта
Специя, поддерживающая здоровье - паприка
Не всё то пропаганда, что таковой кажется - мнения о скандальном "Дне наоборот"
Эксперты не выявили следов взрывчатки в автобусе в Воронеже
Минздрав уточнил: 19 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже
Украинский чиновник рассказал, как остановить "Северный поток-2"
В чём провинился налоговик-альтруист и как не стать должником по налогам
Популярное
Происшествия
Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл прямую линию в Симферополе.

Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"
В Сеть слили список участников "Крымской платформы"
Новости Украины
В Сеть слили список участников "Крымской платформы"
Общество
Вирусолог заявила о смертельной опасности гриппа после вакцинации
Российский шоу-бизнес
"Не выше 150 см": Садальский пошутил про подсадных рабочих башкирского завода
Игорь Буккер Найденный учёными новый вид птерозавра — копия сказочного дракона Игорь Буккер Усам Оздемиров Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти станут бороться с "внутренней угрозой" Василий Амирджанов
Человеческий фактор
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Российский шоу-бизнес
Белорусы посоветовали Бузовой сходить на экскурсию в СИЗО
"Аромат роз и клубники": Садальский высказался по поводу платья Кабаевой
Российский шоу-бизнес
"Аромат роз и клубники": Садальский высказался по поводу платья Кабаевой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников