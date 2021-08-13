"Враг готов на все": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой

Ярославу Магучих затравили на Украине после фото с Марией Ласицкене.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих объяснилась в Instagram после снимка, сделанного во время Олимпиады в Токио. На фото украинка была запечатлена в компании российской легкоатлетки Марии Ласицкене.

По словам Магучих, она счастлива тому, что выступает за Украину на мировом уровне и гордится флагом и гимном родной страны. Спортсменка призналась, что невозможно описать те эмоции, которые испытываешь после завоевания олимпийской медали, и в подобные минуты "хочется обнять весь мир".

Также Магучих заверила, что гордится своей принадлежностью к вооруженным силам Украины, защищающим ее родину в "в российско-украинской войне", и с уважением относится к воинам, дающим возможность "жить мирной жизнью":

Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на все. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее.

Магучих отметила, что в будущем ее ожидают новые вызовы, к которым она готова. Также спортсменка поблагодарила всех за поддержку.

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