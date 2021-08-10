Украинская националистка назвала Магучих "биомусором" за фото с россиянкой

Бывший народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион жестко раскритиковала легкоатлетку Ярославу Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Заявление Фарион приводит издание vesti.ua.

Политик считает случившиеся проявлением дикости и аморальности, а также отмечает, что спорт, как и любая иная форма жизнедеятельности, является "политической категорией". По мнению Фарион, Магучих на всеобщее обозрение согласилась с тезисом Владимира Путина о единстве русского и украинского народов:

"Если б я руководила Олимпийским комитетом, вернула б эту награду этого биологического мусора назад".

Фарион напомнила и о трудах древнегреческого философа Аристотеля, призывавшего карать того, кто не чтит собственных родителей. Экс-депутат уверена, что тело без идеи ничего не значит, а Магучих попросту "обнималась с убийцей".

Ранее Минобороны Украины сообщило, что проведёт специальную встречу с Магучих в связи с произошедшим.

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