Украинскую легкоатлетку Ярославу Могучих раскритиковали за фото с россиянкой

После совместного фото российской легкоатлетки Марии Ласицкене и украинки Ярославе Могучих на олимпиаде в Токио некоторые пользователи социальных сетей осудили последнюю.

В субботу после завершения соревнований, на которых Ласицкене завоевала золотую медаль, а Могучих - бронзу, спортсменки поздравили друг друга с победой и обнялись. При этом каждая из них несла на плечах флаг своей команды. Поскольку российские спортсмены на этих Олимпийских играх выступают под флагом ОКР, Ласицкене была завернута в него, а Могучих - в желто-синий флаг Украины.

Эти объятия попали в объективы множества фотокамер и вызвали возмущение украинских средств массовой информации, к которым в дальнейшем присоединились радикально настроенные украинцы в соцсетях.

Негодовали националисты в том числе и потому, что обе спортсменки имеют воинские звания в вооруженных силах своих стран:

«Позор — военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! Это не представительница Украины, это стыд Украины», — написал один из пользователей.

Напоминаем, что в финале по синхронному плаванию на Олимпиаде Токио - 2020 золото завоевали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, которых во время церемонии награждения диктор перепутал с бронзовыми призерами из Украины Мартой Фединой и Анастасией Савчук. Это ошибка также вызвала бурную реакцию в соцсетях, однако сами спортсменки категорически отказались от проведения каких-либо связей между политикой и спортом, заявив о своих хороших взаимоотношениях с Ромашиной и Колесниченко.

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