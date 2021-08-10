Украинский чемпион Токио-2020: Олимпиада — это рычаг политической пропаганды

Жан Беленюк мечтает о том, чтобы спорт был вне политики.

Темнокожий украинец взял золото и станцевал гопак. Чемпион в греко-римской борьбе

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказал в Facebook мнение о скандале, разгоревшемся вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих, которую раскритиковали на родине за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Инцидент произошел на минувших Олимпийских играх.

Беленюк заступился за Магучих и отметил, что спортсменам зачастую не удается быть в курсе всех политических новостей из-за постоянной занятости во время тренировочного процесса. Именно по этой причине легкоатлетка, находившаяся "в состоянии эйфории" решила обнять представительницу "страны-агрессора", убежден Беленюк. По словам борца, Магучих не объяснили возможные последствия подобных поступков, и в этом виноваты представители НОК Украины:

Мне лично очень хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но, он на самом деле очень плотно интегрирован в политику. Особенно Олимпийские игры — это наверное самые политизированные соревнования современности.

Спортсмен посетовал на то, что Олимпиада — один из рычагов пропаганды многих политических режимов, начиная с Игр 1936 года, проходивших в нацистской Германии и использовавшихся Адольфом Гитлером в качестве демонстрации превосходства арийской расы.