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Украинская спортсменка ответила на травлю из-за фото с россиянкой

Спорт » Одиночные виды

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, подвергшаяся на родине жёсткой критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, заявила, что в снимке нет и не может быть никакой политической подоплеки.

Украинская спортсменка ответила на травлю из-за фото с россиянкой

По словам Магучих, после завершения соревнований все спортсмены, как обычно, поздравляют друг друга, и политика здесь ни при чем. Легкоатлетка уверена, что украинцы имеют свободу мысли и не обязаны себя ограничивать. Также спортсменка поблагодарила не только тех, кто поддержал её после скандала, но и тех, кто раскритиковал её:

"Это опыт для меня и он делает меня сильнее".

Магучих отметила, что между Украиной и Россией "действительно идёт война", не стала отрицать, что уважает всех "украинских воинов". Также спортсменка заявила, что намерена поехать на следующие Олимпийские игры и в скором времени приступит к тренировочному процессу.

 

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова
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