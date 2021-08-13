Россия собирается провести летние Олимпийские игры

В качестве места проведения турнира рассматривается несколько российских городов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился с журналистами планами России в отношении проведения летних Олимпийских игр. Беседа состоялась на встрече с медалистами токийской Олимпиады.

По словам Лаврова, Россия планирует провести Олимпийские игры в 2036 году. В данный момент готовятся заявки от нескольких городов, включая Санкт-Петербург и Казань. Решение о проведении турнира принимается в российском правительстве.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о том, что в России есть все необходимые ресурсы для проведения Олимпийских игр 2036 года, и конкуренция среди возможных городов-участников будет жесткой, если решение о проведении соревнований все-таки будет принято.

На завершившихся 8 августа летних Олимпийских играх в Токио сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.

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