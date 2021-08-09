Олимпиада в Токио: россияне показали лучший с 2004 года результат

Российские спортсмены возвращаются домой с наибольшим количеством медалей с 2004 года несмотря на то, что выступали без государственного флага и гимна, которые были официально запрещены на Олимпийских играх в Токио.

На счету россиян 20 золотых медалей из 71.

В медальной таблице у сборной ОКР пятое место - это лучший показатель по сравнению с Играми Лондон-2012 и Пекин-2008, когда спортсмены соревновались под российским триколором.

В нынешнем медальном зачете у олимпийцев из России

на три медали больше, чем в Лондоне,

11 больше, чем в Пекине,

на 15 больше, чем в Рио-2016 (там они уже соревновались под нейтральным флагом).

Медалей, кстати, могло бы быть больше, если бы не "засудили" гимнасток.

Токио 2020 топ шесть финальная таблица медалей

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал эти Олимпийские игры "успешными" для своей команды.

Болельщики считают, что этот успех "насмешкой над санкциями".

ДЛЯ СПРАВКИ

Более 300 спортсменов из 30 видов спорта выступали в Токио под флагом ОКР — белым с олимпийскими кольцами.

Запрет на триколор действует до декабря 2022 года, поэтому россияне и на зимние игры в Пекин в следующем году поедут в нейтральном статусе.

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