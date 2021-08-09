Российские спортсмены возвращаются домой с наибольшим количеством медалей с 2004 года несмотря на то, что выступали без государственного флага и гимна, которые были официально запрещены на Олимпийских играх в Токио.
На счету россиян 20 золотых медалей из 71.
В медальной таблице у сборной ОКР пятое место - это лучший показатель по сравнению с Играми Лондон-2012 и Пекин-2008, когда спортсмены соревновались под российским триколором.
В нынешнем медальном зачете у олимпийцев из России
Медалей, кстати, могло бы быть больше, если бы не "засудили" гимнасток.
Токио 2020 топ шесть финальная таблица медалей
Президент ОКР Станислав Поздняков назвал эти Олимпийские игры "успешными" для своей команды.
Болельщики считают, что этот успех "насмешкой над санкциями".
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.