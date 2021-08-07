Тренеры российских гимнасток подали два протеста против судейских баллов

Один протест после упражнения с мячом Дины Авериной был отклонён отклонили, второй - приняли, добавив баллы российской спортсменке.

На Олимпиаде в Токио идут соревнования в художественной гимнастике. За победу борются две российские спортсменки — Арина и Дина Аверины.

По мнению нашей делегации, судьи "придерживают" баллы для наших гимнасток. К середине выступления тренеры уже сделали два протеста.

После выступления Арины Авериной за упражнение с мячом судьи поставили 27,900 балла.

Протест был отклонен. Второй раз пришлось нашим представителям обращаться к арбитрам после выступления с булавами.

Сначала рефери поставили 27,400 балла нашей гимнастке, но затем Арине подняли оценку до 27,800.

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